У хозяйки в трёх корзинах было 168 яиц. 1/4 часть лежала в первой корзине, остальные-п??ровну во второй и третьей корзинах. Сколько яиц было в тетьей корзине?

Математика

У хозяйки в трёх корзинах было 168 яиц. 1/4 часть лежала в первой корзине, остальные-п??ровну во второй и третьей корзинах. Сколько яиц было в тетьей корзине?

Автор: Гость