У хозяйки в трёх корзинах было 168 яиц. 1/4 часть лежала в первой корзине, остальные-п??ровну во второй и третьей корзинах. Сколько яиц было в тетьей корзине?
Математика
У хозяйки в трёх корзинах было 168 яиц. 1/4 часть лежала в первой корзине, остальные-п??ровну во второй и третьей корзинах. Сколько яиц было в тетьей корзине?
Ответ(ы):
Гость:
168:4= 42 в первой корзине, а во второй и тертьей по 63 Ответ 63
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какое кол-во теплоты потребуется для плавления 3 кг льда, взятого про температуре -20C? A)2065 кДж В) 1146 кДж С) 206,5 кДж D)114,6 кДж
Русский язык
Подчеркнуть основу предложения. Указать падеж существительных. Пастух расстегн??л воротник синей рубашки, снял старую шляпу, сел на ствол повален...