У хозяина 7 породистых овец. От каждой из этих овец настригли шерсти за год соответственно 6 кг 100гр,6 кг 200 гр, 6кг, 5 кг900гр, 5кг 800гр, 6кг 350 гр, 6кг 350 гр. Сколько шерсти настригли в среднем за год от одной овцы?

Математика

У хозяина 7 породистых овец. От каждой из этих овец настригли шерсти за год соответственно 6 кг 100гр,6 кг 200 гр, 6кг, 5 кг900гр, 5кг 800гр, 6кг 350 гр, 6кг 350 гр. Сколько шерсти настригли в среднем за год от одной овцы?

Автор: Гость