У хозяина 7 породистых овец. От каждой из этих овец настригли шерсти за год соответственно 6 кг 100гр,6 кг 200 гр, 6кг, 5 кг900гр, 5кг 800гр, 6кг 350 гр, 6кг 350 гр. Сколько шерсти настригли в среднем за год от одной овцы?
Математика
У хозяина 7 породистых овец. От каждой из этих овец настригли шерсти за год соответственно 6 кг 100гр,6 кг 200 гр, 6кг, 5 кг900гр, 5кг 800гр, 6кг 350 гр, 6кг 350 гр. Сколько шерсти настригли в среднем за год от одной овцы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего настриг : 42700 гр . 42 700 гр ÷ 7 овец = 6100 гр - с одной овцы в среднем .
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