У Київському метрополітені три лінії: червона, зелена та синя. На зеленій лінії 35 поїздів. Це 1/3 всієї кількості поїздів метрополітену. Скільки всього поїздів на трьох лінія х?

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У Київському метрополітені три лінії: червона, зелена та синя. На зеленій лінії 35 поїздів. Це 1/3 всієї кількості поїздів метрополітену. Скільки всього поїздів на трьох лінія х?

Автор: Гость