У Київському метрополітені три лінії: червона, зелена та синя. На зеленій лінії 35 поїздів. Це 1/3 всієї кількості поїздів метрополітену. Скільки всього поїздів на трьох лінія х?
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У Київському метрополітені три лінії: червона, зелена та синя. На зеленій лінії 35 поїздів. Це 1/3 всієї кількості поїздів метрополітену. Скільки всього поїздів на трьох лінія х?
Ответ(ы):
Гость:
Зел.линия- 35 поездов син.лин.-? п. крас.лин.-? п. зел.лин.1/3 от всех поездов. решение 35*3=105 поездов всего
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