У КОГО ИЗ ГЕРОЕВ СКАЗОК ТАКИЕ ИМЕНА И ОТЧЕСТВА? Запиши. Михайло Иваныч ,Настасья Петровна, Мишутка, Котофей Иваныч, Сивка_Бурка, Серая Шейка, Артемон.

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Михайло Иваныч, Настасья Петровна, Мишутка-медведи, сказеа "Маша и три медведя" Сивка Бурка-Конь, сказка так же называется Серая Шейка-утка, такое же название Артемон-пес,"Буратино"