У кого из кишечнополостных дочерние особи не отрывают от материнских ?

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У кого из кишечнополостных дочерние особи не отрывают от материнских ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Допустим медузы.Так, как при размножении обеспечивается преёмственность и непрерывность жизни.
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