У кокого животного длина тела больше чем у трески но меньше че у лося лось 3м медве??ь 2 м лиса 90 см орел 100см
Окружающий мир
У кокого животного длина тела больше чем у трески но меньше че у лося лось 3м медве??ь 2 м лиса 90 см орел 100см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : у медведя длина тела больше чем у трески и меньше чем у лося .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сделайте 62 упражнение. Напишите какое сложное предложение а какое простое!!!! Оста??ьное делать не надо.
Математика
Выполните действия 1) (4,23-2,34)/21 2)(7,13+9,25)/13 3) (50-8,6)/92 4)(28,88+35,8)/28 5)(65,97-0,45)/52 6)(1,85+3,25)/34 7)(4,04+5,16)/46 8)(0,8+0...
Математика
Бассейн а длина 15 метров ширина 5 метров глубина 2 метра сколько квадратных кафель??ых плиток со стороной 1 дециметр каждая потребовалось для обли...
Математика