У кокого животного длина тела больше чем у трески но меньше че у лося лось 3м медве??ь 2 м лиса 90 см орел 100см

Окружающий мир

У кокого животного длина тела больше чем у трески но меньше че у лося лось 3м медве??ь 2 м лиса 90 см орел 100см

Автор: Гость