У коли и сережи было вместе 60 монет коля отдал сереже 5 монет и у него осталось в 2 раза больше монет чем у серёжи. Сколько монет было у коли и сколь ко у серёжи
У коли и сережи было вместе 60 монет коля отдал сереже 5 монет и у него осталось в 2 раза больше монет чем у серёжи. Сколько монет было у коли и сколь ко у серёжи
Ответ(ы):
Ответил Гость:
х монет - было у Коли (60-х) монет -было у Серёжи (х-5)/(60-х+5)=2 х-5=2(65-х) х-5=130-2х х+2х=130+5 3х=135 х=45 монет было у Коли 60-45=15 монет было у Серёжи