У коли на 5 р. Больше чем у веры и на 7 р. Больше чем у Марины. На сколько рублей у коли больше денег чем у обеих девочек

Математика
У коли на 5 р. Больше чем у веры и на 7 р. Больше чем у Марины. На сколько рублей у коли больше денег чем у обеих девочек
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Веры на 2 рубля больше чем у Марины.
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