У коли на 5 р. Больше чем у веры и на 7 р. Больше чем у Марины. На сколько рублей у коли больше денег чем у обеих девочек

Математика

У коли на 5 р. Больше чем у веры и на 7 р. Больше чем у Марины. На сколько рублей у коли больше денег чем у обеих девочек

Автор: Гость