У КОЛЬЧАТЫХ ЧЕРВЕЙ ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНА 1 ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫМИ КАНАЛЬЦАМИ 2 МЕТАНЕФРИДИЯМИ 3 СОКРАТИТЕЛЬНЫМИ ВАКУОЛЯМИ 4 ЗЕЛЁНЫМИ ЖЕЛЕЗАМИ

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У КОЛЬЧАТЫХ ЧЕРВЕЙ ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНА 1 ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫМИ КАНАЛЬЦАМИ 2 МЕТАНЕФРИДИЯМИ 3 СОКРАТИТЕЛЬНЫМИ ВАКУОЛЯМИ 4 ЗЕЛЁНЫМИ ЖЕЛЕЗАМИ
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Гость:
У кольчатых червей выделительная система представленная как 2,метанефридиями
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