У кошек ген черной окраски доминантный над геном рыжей окраски и располагается в ??кс хромосоме. Гетерозиготное животное имеет пеструю окраску. Скрестим пеструю кошку с черным котом и получим 8 котят. Сколько разных фенотипов п...

Биология

У кошек ген черной окраски доминантный над геном рыжей окраски и располагается в ??кс хромосоме. Гетерозиготное животное имеет пеструю окраску. Скрестим пеструю кошку с черным котом и получим 8 котят. Сколько разных фенотипов получим в данном скрещивании? Сколько черных котят получим в потомстве? Сколько трехцветных котят-мальчиков получится?

Автор: Гость