У кошек ген черной окраски доминантный над геном рыжей окраски и располагается в ??кс хромосоме. Гетерозиготное животное имеет пеструю окраску. Скрестим пеструю кошку с черным котом и получим 8 котят. Сколько разных фенотипов п...
Биология
У кошек ген черной окраски доминантный над геном рыжей окраски и располагается в ??кс хромосоме. Гетерозиготное животное имеет пеструю окраску. Скрестим пеструю кошку с черным котом и получим 8 котят. Сколько разных фенотипов получим в данном скрещивании? Сколько черных котят получим в потомстве? Сколько трехцветных котят-мальчиков получится?
Ответ(ы):
Гость:
XAXa+XAY F1. XAXA;XAY;XAXa;XaY.
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