У Кости 32 солдатика, а у Вити 46. Сколько солдатиков Витя должен дать Косте, чтобы солдатиков у мальчиков стало поровну?

Математика
У Кости 32 солдатика, а у Вити 46. Сколько солдатиков Витя должен дать Косте, чтобы солдатиков у мальчиков стало поровну?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
46-39=7солдатиков Костя должен отдать
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