У Кости 32 солдатика, а у Вити 46. Сколько солдатиков Витя должен дать Косте, чтобы солдатиков у мальчиков стало поровну?

Математика

У Кости 32 солдатика, а у Вити 46. Сколько солдатиков Витя должен дать Косте, чтобы солдатиков у мальчиков стало поровну?

Автор: Гость