У Костика и Андрея было одно количество касет. За каждые 3 Костика, Андрей отдал 5 с??оих. Вопрос : у кого стало больше и на сколько после 4-х обменов

Математика
У Костика и Андрея было одно количество касет. За каждые 3 Костика, Андрей отдал 5 с??оих. Вопрос : у кого стало больше и на сколько после 4-х обменов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Было одинаковое количество. за каждый обмен Костя отдает на 2 меньше, чем получает. С каждым обменом у Кости будет на 4 кассеты больше, чем у Андрея. например             костя 10                   андрей 10 1. 10-3=7                            10+3=13     7+5=12                            13-5=8 2. 12-3=9                              8+3=11      9+5=14                           11-5=6 3. 14-3=11                            6+3=9      11+5=16                           9-5=4 4. 16-3=13                               4+3=7     13+5=18                                 7-5=2
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