У Костика и Андрея было одно количество касет. За каждые 3 Костика, Андрей отдал 5 с??оих. Вопрос : у кого стало больше и на сколько после 4-х обменов

Гость: Гость:

Было одинаковое количество. за каждый обмен Костя отдает на 2 меньше, чем получает. С каждым обменом у Кости будет на 4 кассеты больше, чем у Андрея. например костя 10 андрей 10 1. 10-3=7 10+3=13 7+5=12 13-5=8 2. 12-3=9 8+3=11 9+5=14 11-5=6 3. 14-3=11 6+3=9 11+5=16 9-5=4 4. 16-3=13 4+3=7 13+5=18 7-5=2