у кулі на відстані 12 см. від її центра проведено переріз,площа якого = 64п см^2. знайдіть об єм кулі?

Геометрия

у кулі на відстані 12 см. від її центра проведено переріз,площа якого = 64п см^2. знайдіть об єм кулі?

Автор: Гость