у кулі на відстані 12 см. від її центра проведено переріз,площа якого = 64п см^2. знайдіть об єм кулі?
Геометрия
у кулі на відстані 12 см. від її центра проведено переріз,площа якого = 64п см^2. знайдіть об єм кулі?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площа круга (перерізу) дорівню pi*r^2=64*pi звідки радіус перерізу r=8 см Радіус кулі дорівнює по теоремі Піфагора R^2=r^2+d^2 R^2=12^2+8^2 R^2=208 R=корінь(208)=4*корінь(14) Обєм кулі V=4\3*pi*R^3 V=4\3*pi*(4*корінь(14))^3=3584\3pi*корінь(14) см^3 відповідь: 3584\3pi*корінь(14) см^3
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