У кур чёрный цвет оперения (R) доминирует над красным, наличие гребня (S) — над его отсутствием. Гены не сцеплены. Красного петуха с гребнем скрещиваю т с чёрной курицей без гребня. Всё потомство имеет гребень, полови...
У кур чёрный цвет оперения (R) доминирует над красным, наличие гребня (S) — над его отсутствием. Гены не сцеплены. Красного петуха с гребнем скрещиваю т с чёрной курицей без гребня. Всё потомство имеет гребень, половина с чёрным оперением, половина — с красным. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей и потомства. Какова вероятность появления во втором поколении чёрных птиц с гребнем?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Лови решение ;-) Дано В - черненький b - красненький Н - гребень присутствует h - гребня нет Решение: Р BbHh*bbhh гаметы: BH, Bh, bH, bh F1 BbHh(черненький, гребень есть), Bbhh(черненький, гребня нет), bbHh (красненький, гребень есть), bbhh(красненький, гребня нет)