У кур чёрный цвет оперения (R) доминирует над красным, наличие гребня (S) — над его отсутствием. Гены не сцеплены. Красного петуха с гребнем скрещиваю т с чёрной курицей без гребня. Всё потомство имеет гребень, полови...

У кур чёрный цвет оперения (R) доминирует над красным, наличие гребня (S) — над его отсутствием. Гены не сцеплены. Красного петуха с гребнем скрещиваю т с чёрной курицей без гребня. Всё потомство имеет гребень, половина с чёрным оперением, половина — с красным. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей и потомства. Какова вероятность появления во втором поколении чёрных птиц с гребнем?