У лены в двух коробках 16 к. когда она взяла из одной 3 к. в ней осталось ещё 8 сколько к. в двух коробках
Математика
У лены в двух коробках 16 к. когда она взяла из одной 3 к. в ней осталось ещё 8 сколько к. в двух коробках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сколько карандашей было в первой коробке? 3+8=11 (к) 2) Сколько карандашей было во второй коробке? 16-11=5 (к) Ответ: в первой коробке 8 карандашей, а во второй коробке 5 карандашей
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