У лены в двух коробках 16 к. когда она взяла из одной 3 к. в ней осталось ещё 8 сколько к. в двух коробках

Математика

У лены в двух коробках 16 к. когда она взяла из одной 3 к. в ней осталось ещё 8 сколько к. в двух коробках

Автор: Гость