У маленькой шестерни 12 зубьев, а у большой шестерни 18 зубьев. В некоторый момент шестерни начали вращатся и ровно через две минуты первый раз вернул ись в исходное положение, при этом каждая сделала целое число полн...

У маленькой шестерни 12 зубьев, а у большой шестерни 18 зубьев. В некоторый момент шестерни начали вращатся и ровно через две минуты первый раз вернул ись в исходное положение, при этом каждая сделала целое число полных оборотов. Сколько оборотов делает маленькая шестерня за одну минуту?

Поскольку известно, что когда шестерни первый раз вернулись в исходное положение, то при этом каждая сделала целое число полных оборотов. Когда большая шестерня сделала 1 оборот ( у нее 18 зубьев), то маленькая шестерня сделала 1 полный оборот (12 зубьев) и начала делать второй оборот ( только 6 зубьев ибо 18-12=6)