У маленькой шестерни 12 зубьев, а у большой шестерни 18 зубьев. В некоторый момент шестерни начали вращаться и ровно через две минуты первый ращ верну лись в исходное положение, при этом каждая сделала целое число пол...

У маленькой шестерни 12 зубьев, а у большой шестерни 18 зубьев. В некоторый момент шестерни начали вращаться и ровно через две минуты первый ращ верну лись в исходное положение, при этом каждая сделала целое число полных оборотов. Сколько оборотов делает малая шестерня за одну минуту? Прошу, пожалуйста, помогите