У маленькой шестерни 12 зубьев, а у большой шестерни 18 зубьев. В некоторый момент шестерни начали вращаться и ровно через две минуты первый ращ верну лись в исходное положение, при этом каждая сделала целое число пол...
У маленькой шестерни 12 зубьев, а у большой шестерни 18 зубьев. В некоторый момент шестерни начали вращаться и ровно через две минуты первый ращ верну лись в исходное положение, при этом каждая сделала целое число полных оборотов. Сколько оборотов делает малая шестерня за одну минуту? Прошу, пожалуйста, помогите
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Передаточное отношение передачи из 3-х зубчатых колёс z1, z2, z3 будет равно произведению передаточных отношений двух ступеней. Уо= У1 х У2 где У1 = Z2 / Z1; У2 = Z3/ Z2, тогда . У1 = Z3/ Z1, Z2 в формуле сокращается. Как видно, зубчатое колесо z2 на величину передаточного отношения всей передачи никакого влияния не оказывает. Поэтому подобные зубчатые колеса получили наименование «паразитных» . Наличие паразитного зубчатого колеса в передаче сказывается лишь на направлении вращения выходного вала.