У мальчика 5 рублей , он пошёл в магазин и Стратилата там два рубля , мама дала ему ещё 10 а папа умножил его счет на два

Разное

У мальчика 5 рублей , он пошёл в магазин и Стратилата там два рубля , мама дала ему ещё 10 а папа умножил его счет на два

Автор: Гость