У мальчика день рожденья в мае во вторник. Каково числа будет день рождения у мальчика если в мае 4 субботы и 3 вторника?

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В условии задачи или ошибка или противоречие. Потому что в мае 31 день, -3вт -4сб = 24дня остаются 5 дней недели - следовательно у 3-х дней недели кол-во в месяце 5, но если вторника 3, то при любом раскладе 5 дней мы не получим, нарушается условие.