У мамы и папы взял в долг по 25 руб всег 50 руб Пошёл в магазин и потратил ровно 45 руб Потом дал подруге 3 на что-то . У тебя осталось 2 рубля ты отдал по рублю маме и папе И ты остался должен по 24 рубля им Это 24+24=48 ...

Математика

У мамы и папы взял в долг по 25 руб всег 50 руб Пошёл в магазин и потратил ровно 45 руб Потом дал подруге 3 на что-то . У тебя осталось 2 рубля ты отдал по рублю маме и папе И ты остался должен по 24 рубля им Это 24+24=48 и 3 руб тебе должна отдать подруга и равно это 51 руб Откуда взялся один рубль

Автор: Гость