У мамы и папы взял в долг по 25 руб всег 50 руб Пошёл в магазин и потратил ровно 45 руб Потом дал подруге 3 на что-то . У тебя осталось 2 рубля ты отдал по рублю маме и папе И ты остался должен по 24 рубля им Это 24+24=48 ...
Математика
У мамы и папы взял в долг по 25 руб всег 50 руб Пошёл в магазин и потратил ровно 45 руб Потом дал подруге 3 на что-то . У тебя осталось 2 рубля ты отдал по рублю маме и папе И ты остался должен по 24 рубля им Это 24+24=48 и 3 руб тебе должна отдать подруга и равно это 51 руб Откуда взялся один рубль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никагого рубля нет. эти три рубля входят в основной долг т. е. 24 рубля состоят и 1,50р +22,50р. - долг перед мамой и 1,50р + 22,50 р. - долг перед папой. т. е. когда тебе подруга отдаст 3 рубля, разделив их поровну между отцом и матерью по 1,50р, ты останешься должна каждому по 22,50р что вместе составит 45 рублей, которые ты ранее потратила.
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