У мамы рост164 см . Мой брат на 16 см выше мамы , я пока на 8 см ниже мамы. Какой у меня рост? Сделай схематический чертёж к задаче и определи, на сколько см брат выше меня. МОЖНО ЧЕРТЁЖ?

Математика
У мамы рост164 см . Мой брат на 16 см выше мамы , я пока на 8 см ниже мамы. Какой у меня рост? Сделай схематический чертёж к задаче и определи, на сколько см брат выше меня. МОЖНО ЧЕРТЁЖ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
|______________________| Рост мамы 164 см |____________________________| Рст брата ?см ,на 16см больше мамы |_______________| Твой рост ?см на 8см меньше мамы Решение:164-8=156см твой рост
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