У мамы рост164 см . Мой брат на 16 см выше мамы , я пока на 8 см ниже мамы. Какой у меня рост? Сделай схематический чертёж к задаче и определи, на сколько см брат выше меня. МОЖНО ЧЕРТЁЖ?

Математика

У мамы рост164 см . Мой брат на 16 см выше мамы , я пока на 8 см ниже мамы. Какой у меня рост? Сделай схематический чертёж к задаче и определи, на сколько см брат выше меня. МОЖНО ЧЕРТЁЖ?

Автор: Гость