У мамы в шкатулке лежали 120 бусинок - красные белые синие 3 бусинки меняют цвет,в полдень красных бусинок было больше белых .а белых больше синих .Но в полночь синих стало бо льше белых а белых больше красных .Скольк...

У мамы в шкатулке лежали 120 бусинок - красные белые синие 3 бусинки меняют цвет,в полдень красных бусинок было больше белых .а белых больше синих .Но в полночь синих стало бо льше белых а белых больше красных .Сколько белых бусинок в шкатулке в полдень?