У мамы в шкатулке лежали 120 бусинок - красные белые синие 3 бусинки меняют цвет,в полдень красных бусинок было больше белых .а белых больше синих .Но в полночь синих стало бо льше белых а белых больше красных .Скольк...
У мамы в шкатулке лежали 120 бусинок - красные белые синие 3 бусинки меняют цвет,в полдень красных бусинок было больше белых .а белых больше синих .Но в полночь синих стало бо льше белых а белых больше красных .Сколько белых бусинок в шкатулке в полдень?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
я по логике разобрала,ну всего 120 бусинок ,я разделила на 3 (потому что 3 вида бусинок),потом по логике ,но я не уверенна ,что это правильно