У Маши была узкая полоска ткани длиной 60 см из 1/3 части она сшила для куклы кофточк??.сколько см ткани у неё осталось?Сколько см ткани ушло на кофточку для куклы?
Математика
У Маши была узкая полоска ткани длиной 60 см из 1/3 части она сшила для куклы кофточк??.сколько см ткани у неё осталось?Сколько см ткани ушло на кофточку для куклы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60:3*1=20см-на кофточку 2)60-20=40см-осталось
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