У Маши была узкая полоска ткани длиной 60 см из 1/3 части она сшила для куклы кофточк??.сколько см ткани у неё осталось?Сколько см ткани ушло на кофточку для куклы?

Математика

У Маши была узкая полоска ткани длиной 60 см из 1/3 части она сшила для куклы кофточк??.сколько см ткани у неё осталось?Сколько см ткани ушло на кофточку для куклы?

Автор: Гость