У Маши было в 5 раз больше конфет, чем у Кати. Всего у девочек было 96 конфет. Сколько конфет было у каждой девочки?

Математика

У Маши было в 5 раз больше конфет, чем у Кати. Всего у девочек было 96 конфет. Сколько конфет было у каждой девочки?

Автор: Гость