У Маши было в 5 раз больше конфет, чем у Кати. Всего у девочек было 96 конфет. Сколько конфет было у каждой девочки?

Математика
У Маши было в 5 раз больше конфет, чем у Кати. Всего у девочек было 96 конфет. Сколько конфет было у каждой девочки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+5x=96. 6x=96 x=96:6 х=16(У кати.) 16*5=80(У маши.)
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