У меня друзей немало но я всех нарисовала коля колет поля полет паша пашет варя ва??ит света светит соня дремлет тоня тонет но не дам ей утонуть я спасу подружку тоню подрисую что-нибуть выдели личные оконьчания глаголов укажи ...
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У меня друзей немало но я всех нарисовала коля колет поля полет паша пашет варя ва??ит света светит соня дремлет тоня тонет но не дам ей утонуть я спасу подружку тоню подрисую что-нибуть выдели личные оконьчания глаголов укажи спряжение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НарисовАЛА , колЕТ, полЕТ, пашЕТ, варИТ, светИТ, дремлЕТ, тонЕТ, спасУ, подрисУЮ.............Я тоже спряжений не знаю.
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