У меня завтра сочинение, пересдача, если не напишу, не допустят к экзаменам(((( Напи??ите пожалуйста мне 360 слов на тему"ПРИРОДА И ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА: СОЗВУЧИЕ И ДИССОНАНС." и вступление напишите на эту тему((( очень прош...
Литература
У меня завтра сочинение, пересдача, если не напишу, не допустят к экзаменам(((( Напи??ите пожалуйста мне 360 слов на тему"ПРИРОДА И ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА: СОЗВУЧИЕ И ДИССОНАНС." и вступление напишите на эту тему((( очень прошуу((((
Ответ(ы):
Гость:
Природа — колыбель человечества. Так было всегда. Она являлась таковой миллионы лет. Природа взрастила человека, как маленькое дитя, позволила ему стать тем, кем он является сейчас. На протяжении тысяч и тысяч лет человек и природа существовали бок о бок друг с другом в неразрывной связи. Мы развиваемся по законам природы, учимся у нее и противопоставляем себя ей. Природа созидает, она создает новые формы жизни, поддерживает жизнь во всех ее проявлениях. Человек тоже учится созидать. Чувство прекрасного, стремление к искусству, к продолжению своего рода у нас от матери-природы. Но природа может и разрушать: ураганы, наводнения, землетрясения, — все это тоже ее проявления и мы взяли у планеты эту черту. Человек способен разрушать и постоянно проявляет свою власть и агрессию по отношению и к людям, и к природе. В природе все рационально, и каждый элемент находится в связи и зависимости от другого. Человек же не захотел зависеть от обстоятельств, не захотел подчиняться, он научился подчинять себе природу, научился не считаться с потребностями других. Поставил во главе всего не поддержание жизни в целом на свое планете, а свои собственные интересы. Человек стал потреблять и разрушать не задумываясь о последствиях. В этом и есть диссонанс окружающего мира и нас. Но разрушая природу стал страдать и сам человек. Сегодня человечество находится на грани природной катастрофы. Бездумно потребляя ресурсы и загрязняя окружающую среду, человек нарушил баланс в природе. Природа истощена и теперь только человек может и должен все исправлять. Существование человека вне природы невозможно. Связь людей с природой не может быть разорвана совсем, как не разорвать связь человека с его матерью. Мы должны будем научиться беречь ее. И тогда можно будет жить на переживая за свое будущее и будущее новых поколений.
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