У меня есть 130 орехов. Разделите их на 2 части так, чтобы меньшая часть, увеличенная в 4 раза, была бы равна большой части, уменьшенной в 3 раза. Как это сделать?
У меня есть 130 орехов. Разделите их на 2 части так, чтобы меньшая часть, увеличенная в 4 раза, была бы равна большой части, уменьшенной в 3 раза. Как это сделать?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Система уравнений: Х+У=130 4Х=У/3 из первого Х=130-У подставили во второе 4(130-У)=У/3 520-4У=У/3 4У+У/3=520 13У=520*3 У=120 Х=130-120=10 Ответ 120 и 10