У меня живет щенок Ромул. Я больше зову его Ромой иногда величаю Романов Васильевичем. У этого Ромки быстрее всего растут лапы и уши. Длинные уши уже глаза закрывают лапами Роман часто что-нибудь задевает и сам кувыр...

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У меня живет щенок Ромул. Я больше зову его Ромой иногда величаю Романов Васильевичем. У этого Ромки быстрее всего растут лапы и уши. Длинные уши уже глаза закрывают лапами Роман часто что-нибудь задевает и сам кувыркается Прочитай текст. Подчеркни простым карандашом главные члены в каждом предложении и определи , простое предложение или сложное, есть ли в нем однородные члены.

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