У меня живет щенок Ромул. Я больше зову его Ромой иногда величаю Романов Васильевичем. У этого Ромки быстрее всего растут лапы и уши. Длинные уши уже глаза закрывают лапами Роман часто что-нибудь задевает и сам кувыр...
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У меня живет щенок Ромул. Я больше зову его Ромой иногда величаю Романов Васильевичем. У этого Ромки быстрее всего растут лапы и уши. Длинные уши уже глаза закрывают лапами Роман часто что-нибудь задевает и сам кувыркается Прочитай текст. Подчеркни простым карандашом главные члены в каждом предложении и определи , простое предложение или сложное, есть ли в нем однородные члены.
Ответ(ы):
Гость:
У меня живет щенок Ромул. - подлежащее - щенок Ромул, сказуемое - живет, однородных членов нет, предложение простое. Я больше зову его Ромой, иногда величаю Романом Васильевичем. - подлежащее - я, сказуемое - зову, величаю, однородные члены - зову, величаю, предложение простое. У этого Ромки быстрее всего растут лапы и уши. - подлежащее - лапы, уши, сказуемое - растут, однородные члены - лапы, уши, предложение простое. Длинные уши уже глаза закрывают. - подлежащее - уши, сказуемое - закрывают, однородных членов нет, предложение простое. Лапами Роман часто что-нибудь задевает, и сам кувыркается. - подлежащее - Роман, сам, сказуемое - задевает, кувыркается, однородных членов нет, предложение сложное.
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