У Михаила в 2 раза больше чем у Николая, а у Петра в 3 раза больше чем у Николая. Скол??ко орехов у каждого , если у всех в месте 72 ореха. Схематически и уравнением

Математика

У Михаила в 2 раза больше чем у Николая, а у Петра в 3 раза больше чем у Николая. Скол??ко орехов у каждого , если у всех в месте 72 ореха. Схематически и уравнением

Автор: Гость