У Михаила в 2 раза больше чем у Николая, а у Петра в 3 раза больше чем у Николая. Скол??ко орехов у каждого , если у всех в месте 72 ореха. Схематически и уравнением
Математика
У Михаила в 2 раза больше чем у Николая, а у Петра в 3 раза больше чем у Николая. Скол??ко орехов у каждого , если у всех в месте 72 ореха. Схематически и уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уровнение х+2х+3х=72 6х=72 х=72:6 х=12 ответ у николая 12 у михаила 12*2=24 и у петра 12*3=36
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