У Миши 8 яблок у Маши в 2 раза больше чем у Миши. Сколько всего яблок у ребят? 1) решите задачу по действиям.
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У Миши 8 яблок у Маши в 2 раза больше чем у Миши. Сколько всего яблок у ребят? 1) решите задачу по действиям.
Ответ(ы):
Гость:
1)8*2=16(яб.)-У Маши 2)16+8=24(яб.) Ответ:Всего 24 яблока.
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