У Миши 8 яблок у Маши в 2 раза больше чем у Миши. Сколько всего яблок у ребят? 1) решите задачу по действиям.

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У Миши 8 яблок у Маши в 2 раза больше чем у Миши. Сколько всего яблок у ребят? 1) решите задачу по действиям.

Автор: Гость