У многоклеточных организмов взаимодействие клеток происходит через: 1. Цитоплазму, 2. Клеточную мембрану. 3. Межклеточное вещество. 4. Вакуоли??
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У многоклеточных организмов взаимодействие клеток происходит через: 1. Цитоплазму, 2. Клеточную мембрану. 3. Межклеточное вещество. 4. Вакуоли??
Ответ(ы):
Гость:
Через клеточную мембрану ....
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