У Нади было 100р. Она купила две книги.Одна книга стоит 20р., а другая - 40р. Сколько руб??ей сдачи должна получить Надя?

Математика

У Нади было 100р. Она купила две книги.Одна книга стоит 20р., а другая - 40р. Сколько руб??ей сдачи должна получить Надя?

Автор: Гость