У Нади было 100р. Она купила две книги.Одна книга стоит 20р., а другая - 40р. Сколько руб??ей сдачи должна получить Надя?
Математика
У Нади было 100р. Она купила две книги.Одна книга стоит 20р., а другая - 40р. Сколько руб??ей сдачи должна получить Надя?
Ответ(ы):
Гость:
1) 20+40=60р. 2) 100-60=40р.
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