У Нади вбукете 4 розовых цветочка, что составило 1/2 часть всех цветочков букета. Ск??лько всего цветочков у Нади в букете?
Математика
У Нади вбукете 4 розовых цветочка, что составило 1/2 часть всех цветочков букета. Ск??лько всего цветочков у Нади в букете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4*2=8 цветочков в букете
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