У Нади вбукете 4 розовых цветочка, что составило 1/2 часть всех цветочков букета. Ск??лько всего цветочков у Нади в букете?

Математика

У Нади вбукете 4 розовых цветочка, что составило 1/2 часть всех цветочков букета. Ск??лько всего цветочков у Нади в букете?

Автор: Гость