У нас срочная проблема по русскому языку. Упр.65 надо прочитать и узнать по какому признаку можно обеденить данные слова в 3 группы. Льдина, дождь, больница, деревья, медведь, альбом, здоровье, обезьяна, декабрь, коньки, играть...

Русский язык

У нас срочная проблема по русскому языку. Упр.65 надо прочитать и узнать по какому признаку можно обеденить данные слова в 3 группы. Льдина, дождь, больница, деревья, медведь, альбом, здоровье, обезьяна, декабрь, коньки, играть, шалунья.

Автор: Гость