У нас срочная проблема по русскому языку. Упр.65 надо прочитать и узнать по какому признаку можно обеденить данные слова в 3 группы. Льдина, дождь, больница, деревья, медведь, альбом, здоровье, обезьяна, декабрь, коньки, играть...

Русский язык
У нас срочная проблема по русскому языку. Упр.65 надо прочитать и узнать по какому признаку можно обеденить данные слова в 3 группы. Льдина, дождь, больница, деревья, медведь, альбом, здоровье, обезьяна, декабрь, коньки, играть, шалунья.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-Разделительный  ь знак: Здоровье,обезьяна,деревья,шалунья. - Мягкий знак в конце слова: Медведь, декабрь, играть, дождь. -Мягкий знак в  корне слова: Больница,коньки,альбом,льдина. ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ!
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