У нас тут физика. 7 класс. К делу : Автобус двигавшийся со скоростью 50км/ч, простоял ??еред закрытым жд переездом t=1,5мин . С какой скоростью он должен двигаться теперь , чтобы не выбиться из расписания, если расстояние от пе...

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Пусть время , нужное поезду , чтобы не опоздать равно T= S/v -где S- расстояние между остановками и v- данная скорость. Время до закрытого переезда равно t1=S1/v , где S1 - путь от начала движения до переезда. Время , за которое поезд проедет до следующей остановки от переезда с новой скорость U( U - искомая скорость ) равно t2 t2= L/U Вcё время , которое поезд потратит на перемещение до остановки равно T = t1+t2+t , где t - время задержки, данное в условии. Оно равно времени , нужному чтобы не опоздать. Откуда t1+t2+t=S/v. Но S= S1+L , тогда S1/v+L/U+t= S1/v+L/v. S1/v- сокращается : L/U+t=L/v. L/U= (L-t*v)/v Откуда U=Lv/(L-v*t) U=3.75 км * 50 км/ч/(3.75 км- 50 км/ч* 0.025 ч)= 75 км/ч. Ответ: U= 75 км/ч