У нас в литературе будет суд Дубровского. помогите сделать предложение свидетеля преступлений. Меня выбрали на роль свидетеля со стороны обвинения. Подскажите ситуацию где я мог видеть Дубровского, и как он грабит. Произведение...

Литература

У нас в литературе будет суд Дубровского. помогите сделать предложение свидетеля преступлений. Меня выбрали на роль свидетеля со стороны обвинения. Подскажите ситуацию где я мог видеть Дубровского, и как он грабит. Произведение А. С. Пушкина ,, Дубровский''

Автор: Гость