У нас в литературе будет суд Дубровского. помогите сделать предложение свидетеля преступлений. Меня выбрали на роль свидетеля со стороны обвинения. Подскажите ситуацию где я мог видеть Дубровского, и как он грабит. Произведение...
Литература
У нас в литературе будет суд Дубровского. помогите сделать предложение свидетеля преступлений. Меня выбрали на роль свидетеля со стороны обвинения. Подскажите ситуацию где я мог видеть Дубровского, и как он грабит. Произведение А. С. Пушкина ,, Дубровский''
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пошёл в магазин, но тут в дом моего друга ворвался Дубровский! Он с друзьями выносил всё из дома!(извеняюсь, что так мало)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Внутри треугольника проведи по 2 отрезка так чтобы данный треугольник разделить на 2 треугольника 1 четырехугольник и 1 пятиугольник