У нас в литературе будет суд Дубровского. помогите сделать предложение свидетеля преступлений. Меня выбрали на роль свидетеля со стороны обвинения. Подскажите ситуацию где я мог видеть Дубровского, и как он грабит. Произведение...

Литература
У нас в литературе будет суд Дубровского. помогите сделать предложение свидетеля преступлений. Меня выбрали на роль свидетеля со стороны обвинения. Подскажите ситуацию где я мог видеть Дубровского, и как он грабит. Произведение А. С. Пушкина ,, Дубровский''
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пошёл в магазин, но тут в дом моего друга ворвался Дубровский! Он с друзьями выносил всё из дома!(извеняюсь, что так мало)
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