У Наташи на 15 открыток больше чем у Маши. Когда девочкам подарили по 6 открыток у Наташи стало в 2 раза больше, чем Маши. Сколько открыток было у дев очек первоночально?
У Наташи на 15 открыток больше чем у Маши. Когда девочкам подарили по 6 открыток у Наташи стало в 2 раза больше, чем Маши. Сколько открыток было у дев очек первоночально?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
У маши Х открыток, у Наташи Х+15 (Х + 6) * 2 = Х + 15 + 6 2Х + 12 = Х + 21 2Х - Х = 21 - 12 Х = 9 (было открыток у Маши) Х + 15 = 9 +15 = 24 ( было открыток У Наташи)