У Наташи в 7 раз больше открыток чем у Тани Сколько всего открыток у девочки если у Наташи на 24 открыток больше чем у Тани
Математика
У Наташи в 7 раз больше открыток чем у Тани Сколько всего открыток у девочки если у Наташи на 24 открыток больше чем у Тани
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть у Тани х открыток,тогда у Наташи 7х.Составим уравнение7х-х=246х=24х=24:6х= 4 открытки у Тани7*4=28 открыток у Наташи
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