У Наташи в 7 раз больше открыток чем у Тани Сколько всего открыток у девочки если у Наташи на 24 открыток больше чем у Тани

Математика

У Наташи в 7 раз больше открыток чем у Тани Сколько всего открыток у девочки если у Наташи на 24 открыток больше чем у Тани

Автор: Гость