У невнимательного человека есть 3 ящика с надписями "Помидоры" , "Цветы" , "Незабудки". Он посадил семена помидоров, незабудки и васильков в эти ящики так, что все надписи оказались неверными. Что вырастет в ящике под названием...

Математика

У невнимательного человека есть 3 ящика с надписями "Помидоры" , "Цветы" , "Незабудки". Он посадил семена помидоров, незабудки и васильков в эти ящики так, что все надписи оказались неверными. Что вырастет в ящике под названием "Незабудки"

Автор: Гость