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У нины было 50 руб и ещё 8 монет,по 5 руб. каждая. Сколько всего денег было у Нины?
У нины было 50 руб и ещё 8 монет,по 5 руб. каждая. Сколько всего денег было у Нины?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
8*5=40 ( м.) 50+40=80(руб) Ответ:80 рублей у Нины
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