У пакеті 4 мандарини. Як їх поділи між 2 учнями щоб кажний отримав по 2 мандарини і 1 залишився у пакеті?
Разное
У пакеті 4 мандарини. Як їх поділи між 2 учнями щоб кажний отримав по 2 мандарини і 1 залишився у пакеті?
Ответ(ы):
Гость:
Не знаю что ты писал нормально пышы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
Какое кол-во теплоты необходимо для нагревания от 200 до 600 градусов, Стального слитка массой 45 кг?
Разное
В автобусе было меньше, чем 80 человек, причём сидящих вдвое больше, чем стоящих. На остановке 55% пассажиров вышли. Сколько осталось в автобусе? С...
Разное
Какое из данных выражений является записью разности произведения чисел aи b и числа c? A) a-bc Б) ab-c B) a(b-c) Г) (a-b)c
Разное