У пакеті 4 мандарини. Як їх поділи між 2 учнями щоб кажний отримав по 2 мандарини і 1 залишився у пакеті?

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У пакеті 4 мандарини. Як їх поділи між 2 учнями щоб кажний отримав по 2 мандарини і 1 залишився у пакеті?

Автор: Гость