У паука, в отличии от клеща, 1) все членики тела срастаются между собой 2) усики от??утствуют 3) восемь ног 4) имеется головогрудь и брюшко ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО

Биология

У паука, в отличии от клеща, 1) все членики тела срастаются между собой 2) усики от??утствуют 3) восемь ног 4) имеется головогрудь и брюшко ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО

Автор: Гость