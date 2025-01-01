У Пети было много солдатиков, но меньше 150. Сначала он их всех построил в каре (коли??ество рядов равно количеству солдатиков в каждом ряду). Затем он их перестроил в несколько каре 44 и одно 55. Сколько солдатиков было у Пе...
Математика
У Пети было много солдатиков, но меньше 150. Сначала он их всех построил в каре (коли??ество рядов равно количеству солдатиков в каждом ряду). Затем он их перестроил в несколько каре 44 и одно 55. Сколько солдатиков было у Пети? А. 100. Б. 121. В. 125. Г. 144
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если он сумел построить их в одно каре, то это число - квадрат, и 125 не подходит. Дальше, он построил несколько каре 4*4 (16 чел) и одно 5*5 (25 чел). Значит, если из числа солдат вычесть 25, останется число, кратное 16. n - 25 = 16k. Числа, кратные 16: 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128 Больше 128 брать нет смысла, потому что 128+25=153>150 Из всех чисел подходит только 96+25=121 Ответ: 121 солдат, сначала встали в каре 11*11, потом в 6 каре 4*4 и одно 5*5.
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