У пети было три кубика.Угадайте,какого цвета кубик со звёздочкой,если известно ,что красный кубик не самый маленький,а синий находится между красным и жёлтым?

Математика

У пети было три кубика.Угадайте,какого цвета кубик со звёздочкой,если известно ,что красный кубик не самый маленький,а синий находится между красным и жёлтым?

Автор: Гость