У пети было три кубика.Угадайте,какого цвета кубик со звёздочкой,если известно ,что красный кубик не самый маленький,а синий находится между красным и жёлтым?

Математика
У пети было три кубика.Угадайте,какого цвета кубик со звёздочкой,если известно ,что красный кубик не самый маленький,а синий находится между красным и жёлтым?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наверно никакого-у него же было три кубика! возможно не права!
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