у пети в шкатулке хранятся 10 десятирублёвых 5 десятирублевых и 3 сторублёвых купюры петя неглядя достаёт из шкатулки три купюры найдите вероятность т ого то он достанет больше ста рублей. ответ округлить до сотых ...
у пети в шкатулке хранятся 10 десятирублёвых 5 десятирублевых и 3 сторублёвых купюры петя неглядя достаёт из шкатулки три купюры найдите вероятность т ого то он достанет больше ста рублей. ответ округлить до сотых
Ответ(ы):
Ответил Гость:
N - всего купюр - 18 P(A) -комбинаций. при которых 3 купюры будут больше 100 равно 6 (100,100,100; 100,100,10; 100,100,5; 100,5,5; 100,10,10; 100,10,5) P=P(A)/N=6/18=1/3=~0,33