У Пети в шкатулке хранятся 10 десятирублёвых, 5 пятидесятирублёвых и 3сторублевые купюры. Петя не глядя достаёт из шкатулки три купюры. Найдите вер оятность того, что он достанет больше ста рублей. Ответ округлите ...
У Пети в шкатулке хранятся 10 десятирублёвых, 5 пятидесятирублёвых и 3сторублевые купюры. Петя не глядя достаёт из шкатулки три купюры. Найдите вер оятность того, что он достанет больше ста рублей. Ответ округлите до сотых.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Всего случаев 3 * 3 * 3 // 3 = 9 30 50 120 110 160 150 300 250 210 из них 7 подходят 7 из 9 7/9 = 0.(7) ~ 0.78