У Пети в шкатулке хранятся 10 десятирублёвых, 5 пятидесятирублёвых и 3сторублевые купюры. Петя не глядя достаёт из шкатулки три купюры. Найдите вер оятность того, что он достанет больше ста рублей. Ответ округлите до сотых.