У Пифагора спросили-сколько у вас учеников?Он ответил-половина моих учеников изучают математику,четверть-природоведение,1/7 проводят время в раздумьях,а три оставшиеся являются девочками.Сколько у Пифагора учеников?

Математика

У Пифагора спросили-сколько у вас учеников?Он ответил-половина моих учеников изучают математику,четверть-природоведение,1/7 проводят время в раздумьях,а три оставшиеся являются девочками.Сколько у Пифагора учеников?

Автор: Гость