У Пифагора спросили-сколько у вас учеников?Он ответил-половина моих учеников изучают математику,четверть-природоведение,1/7 проводят время в раздумьях,а три оставшиеся являются девочками.Сколько у Пифагора учеников?

Математика
У Пифагора спросили-сколько у вас учеников?Он ответил-половина моих учеников изучают математику,четверть-природоведение,1/7 проводят время в раздумьях,а три оставшиеся являются девочками.Сколько у Пифагора учеников?
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