У подножия холма барометр показывает 740 мм ртутного столба, а на вершине - 720 мм рту??ного столба. Какова высота холма?

Физика
У подножия холма барометр показывает 740 мм ртутного столба, а на вершине - 720 мм рту??ного столба. Какова высота холма?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
740-720=20мм, при подъёме на каждые 12 метров давление падает ровно на 1мм ртутного столба, значит высота холма 20*12=240м.
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