У подобных треугольников АВС и А1В1С1 А = 60 о(градусов) , АВ = 12 см, ВС = 10 см, В1С1 = 15 см. Чему равны угол А1 и сторона А1В1?

Геометрия

У подобных треугольников АВС и А1В1С1 А = 60 о(градусов) , АВ = 12 см, ВС = 10 см, В1С1 = 15 см. Чему равны угол А1 и сторона А1В1?

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