У подобных треугольников АВС и А1В1С1 А = 60 о(градусов) , АВ = 12 см, ВС = 10 см, В1С1 = 15 см. Чему равны угол А1 и сторона А1В1?
Геометрия
У подобных треугольников АВС и А1В1С1 А = 60 о(градусов) , АВ = 12 см, ВС = 10 см, В1С1 = 15 см. Чему равны угол А1 и сторона А1В1?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол А 1 = 60 (по свойству подобных треугольников) AB/A1B1 = BC / B1C1 12/A1B1 = 10 / 15 A1B1 = 12 x 15 / 10 = 18
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