У прямой четырёхугольной призмы основанием является ромб, длина стороны которого 6 см, а один из углов 60°, высота призмы 5 см. Найти площадь меньшего диагонального сечения
Геометрия
У прямой четырёхугольной призмы основанием является ромб, длина стороны которого 6 см, а один из углов 60°, высота призмы 5 см. Найти площадь меньшего диагонального сечения
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